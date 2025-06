Il Bari ha esonerato il tecnico Moreno Longo. Con una nota è stata ufficializzata la scelta, mentre è in trattativa per un nuovo allenatore (in pole c’è Fabio Caserta, ex Catanzaro): il club “comunica la decisione di non confermare Moreno Longo alla guida della prima squadra per la prossima stagione sportiva.

Al tecnico piemontese va il ringraziamento per il lavoro svolto con professionalità e per la dedizione dimostrata alla guida dei biancorossi insieme ai migliori auguri per una vita piena di soddisfazioni sportive e non”. L’addio al tecnico Longo è stato determinato dal mancato approdo ai play off nell’ultimo torneo