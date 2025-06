Kathinka Von Deichmann, è una delle quattro semifinaliste dell’Open delle Puglie, in corso di svolgimento sui campi in terra rossa del Circolo Tennis di Bari. La tennista del Liechtenstein supera in un match lungo e combattuto la quotata rumena Ana Bogdan (ex numero 39 al mondo) in tre set: dopo aver perso il primo parziale per 4/6, la rimonta si concretizza negli altri due chiusi con un doppio 6/3. Von Deichmann si giocherà l’accesso alla finale sfidando la bulgara Anna Bondar, che supera nei quarti la svizzera Jil Teichmann. La bulgara (ex numero 50) parte bene vincendo il primo set (6/3), poi cede il secondo (4/6) e chiude in crescendo nel terzo (6/3).

La terza semifinalista è Anca Todoni, vincitrice della passata edizione del Wta125 di Bari. La rumena sta ritrovando la migliore forma fisica e lo dimostra la netta vittoria (6/4, 6/0) contro la bielorussa Iryna Shymanovich. La rumena affronterà in semifinale la spagnola Nuria Parrizas Diaz che ribalta i pronostici e supera nei quarti la bulgara Viktoriya Tomova, testa di serie numero due del seeding. L’atleta iberica vince il primo set per 6/3, poi subisce il ritorno della Tomova (5/7) e poi torna ad imporsi con caparbietà nel terzo parziale sempre per 6/3.

DOPPIO – Accarezza il sogno di arrivare in finale davanti al pubblico di casa, ma alla fine si è dovuta arrendere al tie break del terzo set. La barese Vittoria Paganetti, in coppia con l’altra italiana Federica Urgesi, è sconfitta in semifinale dal duo composto dalla statunitense Quinn Gleason e dalla brasiliana Ingrid Martins. Primo set (6/4) a favore di queste ultime due, poi la rimonta delle italiane (7/5) che cedono nel terzo (11/9) dopo aver lottato fino alla fine.

IL PROGRAMMA DI SABATO – Per sabato 7 giugno, il programma prevede come prima partita la finale di doppio, con inizio alle ore 15.30, tra Quinn Gleason/Ingrid Martins e Kozyreva/Shymanovic. A seguire le due semifinali. Per l’ingresso al campo centrale è previsto un ticket acquistabile direttamente al circolo, o sui canali web.

PARLA IL VICE PRESIDENTE FITP – A commentare l’andamento del torneo è vice presidente nazionale della Fitp, Isidoro Alvisi. «Nei quarti ci sono cinque teste di serie, e questo conferma come le tenniste siano arrivate a Bari tutte determinate a prendere punti e salire in classifica – dice Alvisi -. Questo torneo si gioca in un momento strategico del calendario e permette alle giocatrici di avere la certezza di entrare nel tabellone di Wimbledon. Poche italiane? Dopo il forfait di Bronzetti e Coccairetto frenate da Parigi e da problemi muscolari, lo spazio è stato riservato alle più giovani Paganetti e Urgesi che stanno facendo la loro parte, sorprendendo nel doppio. Da pugliese, aggiungo che la Paganetti nel singolare ha affrontato una quotata avversaria senza grossa differenza di ritmo e di gioco. Ha pagato l’inesperienza, ma sta costruendo una carriera che può essere importante, se riesce ad affinare alcuni aspetti».