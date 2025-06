Con la seconda giornata di gare, entra nel vivo il Wta125 di Bari, giunto alla quarta edizione. Il torneo internazionale di tennis femminile è in corso di svolgimento sui campi in terra rossa del Circolo Tennis del capoluogo. La prima grossa sorpresa del torneo barese arriva con l’eliminazione della testa di serie numero 1. Dura molto poco la partita della russa Polina Kudermetova, numero 58 al mondo ma sconfitta nettamente in due set (6/1, 6/1) dall’australiana Astra Sharma proveniente dalle qualificazioni.

Dopo i forfait di Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto, vita difficile per le italiane iscritte al torneo. Eliminata al primo turno anche la 18enne barese Vittoria Paganetti che, nonostante il supporto del pubblico di casa, si è arresa (6/1, 6/2) alla quotata svizzera Jil Teichmann (testa di serie numero 5). Stessa sorte per l’altra giovane italiana Federica Urgesi, battuta in rimonta dalla francese Tessah AndrianJafitrimo in tre set: 1/6, 6/3, 6/4.

Avanzano le big del tabellone principale. Nessun problema per l’ungherese Anna Bondar (testa di serie numero 3) che si aggiudica il match con la giapponese Haruka Kaji grazie ad un netto 6/1 e 6/2. Accede al secondo turno anche la spagnola Nuria Parrizas Diaz (numero 7 del seeding) che batte con un doppio 6/4 la russa Alina Lorneeva. Stop, invece, per la statunitense Varvara Lepchenko (tds n.8) superata con un doppio 6/3 dalla rumena Ana Bogdan. Sorprende la spagnola Angela Fita Boluda che, arrivando dalle qualificazioni, supera al primo turno l’australiana Arina Rodionova (7/6, 6/3). Vittorie anche per la polacca Maja Chwalinska e la tennista del Liechtenstein Kathinka Von Deichmann, che superano rispettivamente la ceca Barbora Palicova (6/2, 6/3) e la giapponese Mei Yamaguchi (6/4, 6/3).

Bene anche la rumena Anca Todoni, vincitrice della passata edizione, e tra le prime ad accedere al secondo turno dopo la vittoria d’esordio nella prima giornata del torneo. «Sono contenta di essere tornata a Bari, anche se desideravo proseguire il cammino al Roland Garros – commenta Anca Todoni -. Ben lieta di essere nuovamente in Puglia per difendere il titolo che ho conquistato lo scorso anno. Qui ritrovo un’organizzazione e il calore del pubblico che mi fanno sentire a casa. Arrivo da tre mesi difficili, in cui ho avuto qualche problema con il ginocchio, che non mi ha permesso di essere al top della forma. Il torneo di Bari diventa un test importante per verificare le miei reali condizioni. Il livello dell’Open delle Puglie è anche quest’anno molto alto. Qui la palla rimbalza tanto ed io che sono alta mi trovo molto bene. Dovrò affrontare la ceca Salkova nel prossimo incontro, e spero di andare avanti, anche se non sarà semplice».

IL PROGRAMMA DI OGGI – Si parte alle ore 14 con la sfida tra la bielorussa Iryna Shymanovich e l’austriaca Sinja Kraus. A seguire, Bondar contro AndrianJafitrimo, e Fita Boluda contro Teichmann. Chiude, invece, l’incontro sul campo centrale tra Todoni e Salkova. Il quadro si completa con due partite di doppio. L’ingresso a tutte le gare è gratuito