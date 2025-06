È atterrato alle 9:00 all’aeroporto “Karol Wojtyla” di Bari-Palese il primo volo Neos dall’aeroporto JFK di New York. La nuova tratta, attiva fino al 15 ottobre 2025, sarà operata una volta la settimana con un Boeing 787-9 Dreamliner configurato con due classi di servizio (Premium ed Economy) e dotato di un totale di 355 posti. La mattina dell’inaugurazione del volo sono atterrate circa 100 persone. A L’aereo partirà da New York ogni martedì alle ore 18:20 (ora locale) e atterrerà a Bari il mercoledì alle ore 9:00, da dove ripartirà lo stesso giorno alle 11:35, con arrivo a New York alle 14:50. Circa 150 persone hanno preso il primo volo dal capoluogo pugliese alla Grande Mela.