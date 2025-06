Nonostante la giornata di festa, primo giorno ricco di partite, spettacolo e tanto pubblico all’esordio della quarta edizione dell’Open delle Puglie, il Wta125 in corso di svolgimento al Circolo Tennis di Bari. In attesa di vedere all’opera le big del torneo, attenzioni puntate sulle pugliesi che hanno beneficiato di due wild card. Subito in campo oggi la barlettana Eleonora Alvisi, che si è arresa all’austriaca Sinja Kraus in due set (6/1, 6/2), dopo una partita più combattuta nel secondo set, che ha permesso alla Alvisi di tornare su buoni livelli dopo un lungo periodo segnato da infortuni. Domani, invece, toccherà alla barese Vittoria Paganetti che affronterà nel match serale (non prima delle ore 19.30) la testa di serie numero 5 del seeding, la svizzera Jil Teichmann.

Ha superato il primo turno la vincitrice della passata edizione, la rumena Anca Todoni, che ha superato (6/4, 6/2) la russa Tatiana Prozorova. Passa al secondo turno anche la ceca Dominika Salkova che ha battuto in due set (6/2, 6/1) la brasiliana Laura Pigossi. Dalle qualificazioni, infine, sono passate nel tabellone principale l’austriaca Astra Sharma, la giapponese Mei Yamaguchi, la spagnola Angela Fita Boluda e l’olandese Eva Vedder. Fuori la testa di serie 6, l’ucraina Anhelina Kalinina, che si è ritirata al secondo set, dopo aver perso il primo set 7/5. Domani in programma tredici match a partire dalle ore 12 fino a sera, con ingresso gratuito.

INTERVISTA VITTORIA PAGANETTI – «Questo è un torneo molto speciale per me. Ringrazio la federazione e l’organizzazione che mi hanno dato la possibilità di giocare qui, sui campi dove sono cresciuta ed è un’emozione grandissima. Comunque è un torneo di livello alto, quindi è una bella possibilità per potersi confrontare con le big del tennis mondiale. Sono felicissima e per me è motivo di orgoglio. Purtroppo il sorteggio non è stato molto clemente. Alla fine sono tornei dove non fa differenza chi ti capita, perché il livello è molto alto. Son contento di affrontare una giocatrice che gioca slam ed è nelle top 100. Sono queste le partite che io aspetto. Sono contenta di poter scendere in campo oggi. Darò il massimo e vediamo quello che succederà. Il 2025 è un anno un po’ diverso, perché ho finito la mia carriera juniores e ho iniziato con i tornei pro, ed è un’altra realtà competitiva. Sto cercando di consolidare il mio gioco con il mio team. Stiamo cercando di avere una linea di lavoro precisa e il mio obiettivo è di portare avanti quello su cui stiamo lavorando. Obiettivi per questo anno? Sinceramente sono molto concentrata su quello che devo fare nella singola partita».