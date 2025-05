Sono 112 i trapianti, di cui 41 di cuore, 31 di fegato e 40 di rene, eseguiti nei primi mesi del 2025 al Policlinico di Bari con un’organizzazione integrata delle unità operative e tempi di attesa tra i più bassi d’Italia. Il Policlinico del capoluogo pugliese ha portato la sua esperienza nel campo dei trapianti al Meeting Grandi Ospedali di Torino. A rappresentare la struttura è stato il direttore generale, Antonio Sanguedolce, che ha illustrato i risultati raggiunti e le prossime sfide del polo trapiantologico barese, ormai punto di riferimento a livello nazionale. A conferma dell’efficacia del modello multidisciplinare e dell’elevata professionalità raggiunta dalle unità operative trapiantologiche, ci sono i tempi di attesa: in Puglia si attende mediamente 0,3 anni per un trapianto di fegato e 0,6 per un cuore, contro una media nazionale rispettivamente di 1,6 e 3,3 anni. Mentre sul rene il dato è in linea con quello nazionale. Sanguedolce ha spiegato come “per consolidare gli ultimi quattro anni di continua crescita, si siano riunite in un unico Dipartimento funzionale tutte le 15 unità operative coinvolte nel programma trapianti tra cui la nuova Unità Operativa di Danno Epatico e Trapianto, che ha permesso di migliorare la qualità dell’assistenza fornita ai pazienti trapiantati o candidati al trapianto di fegato”. In questa fase il Policlinico di Bari sta investendo in tecnologia, con sistemi di perfusione che consentono di trapiantare organi anche prelevati a centinaia di chilometri di distanza, con margini di sicurezza e successo sempre più alti. “Solo nel 2024, il 75% dei cuori trapiantati proveniva da fuori regione, il 10% addirittura dall’estero”, spiega Sanguedolce. La Regione Puglia ha previsto oltre 140 nuove assunzioni tra medici, infermieri, OSS e tecnici per sostenere la crescita dell’attività trapiantologica. Un investimento nel capitale umano che è considerato dalla struttura strategico per un programma trapianti efficiente e orientato al futuro.