Fumata nera per l’elezione del nuovo rettore dell’Università Aldo Moro Bari che prenderà il posto di Stefano Bronzini e che resterà in carica fino al 2031. Nessuno dei candidati ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti (934) al primo turno. In testa, con 601 voti, il direttore del dipartimento interateneo di Fisica Roberto Bellotti, premiato da studenti, ricercatori e docenti. La preferenza espressa dal personale tecnico-amministrativo ha premiato Nicola Decaro, alla guida del dipartimento di Medicina veterinaria, facendogli recuperare 100 voti su Bellotti. Decaro, fratello dell’ex sindaco del capoluogo pugliese, è arrivato al secondo posto con un totale di 557 voti. A seguire Danilo Caivano, professore ordinario di Sistemi di elaborazione dell’informazione, con 403 preferenze; Alessandro Bertolino direttore di Biomedicina traslazionale e neuroscienze con 164 voti; Paolo Ponzio, direttore di Ricerca e Innovazione umanistica con 127 voti; infine Luigi Palmieri, direttore di Bioscienze, con 89 voti. Mercoledì 28 e giovedì 29 maggio è prevista una seconda tornata elettorale, dalle 9 alle 16, che richiederà ancora il requisito della maggioranza assoluta per l’elezione. Nel caso in cui non si raggiunga, il 4 giugno si procederà con il ballottaggio tra i due che avranno ottenuto più voti nel corso dell’ultima votazione.