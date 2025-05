Sono sbarcati a Bari i 103 migranti, di cui 3 donne e, diversi minori, stando ai primi dati della Prefettura 12 tra cui un neonato, per la maggior parte non accompagnati, a bordo della Humanity 1 e salvati domenica scorsa nelle acque del Mediterraneo. La maggior parte proviene da Eritrea e Bangladesh, gli altri da Somalia, Egitto e Pakistan.

I migranti sono apparsi deboli e infreddoliti, alcuni presentavano ferite lievi e alcuni segni di tortura.

Il ministro dell’interno ha disposto che restino tutti in Puglia ripartiti tra i centri di accoglienza. A Bari resta sempre il 31% del numero totale e quindi all’incirca 32 persone avranno come destinazione il Cara e i centri di accoglienza straordinari. Quanto ai minori, nel caso in cui non venga segnalata un’indicazione da parte del Viminale, andranno in un centro di accoglienza straordinario del Foggiano.

Al momento del salvataggio i migranti si trovavano su due imbarcazioni, definite “inadatte alla navigazione”, privi dei giubbotti di salvataggio. Le persone salvate sono 104, ma una di loro è stata evacuata per problemi di salute e portata in ospedale.