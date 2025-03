L’ex presidente del Consiglio e commissario europeo Paolo Gentiloni, arrivato a Bari è intervenuto nel corso del convegno ‘La solidarietà europea. Avanzamenti, arretramenti e prospettive a 15 anni dalla riforma di Lisbona’. Per l’occasione il rettore dell’università Aldo Moro di Bari, Stefano Bronzini, ha consegnato a Gentiloni il sigillo d’oro per il centenario dell’università.

Non è mancato, nel corso della mattinata, l’intervento degli studenti di Cambiare Rotta, che hanno sottolineato come l’incontro non è stato voluto dalla comunità studentesca.

Il servizio.