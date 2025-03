È stata presentata questa mattina, a Palazzo di Città, la nona edizione di “Bari Pedala”, la manifestazione dedicata alle due ruote in programma sabato 22 e domenica 23 marzo. Bari Pedala, la festa della mobilità lenta e sostenibile, è inserita nel programma dell’All in Festival, con il patrocinio del Comune di Bari, ed è organizzata dalla cooperativa Zerobarriere e dalla scuola di ciclismo Franco Ballerini. I dettagli della manifestazione sono stati illustrati da Antonio Garofalo (cooperativa Zerobarriere), Alessandro Antonacci (associazione Lezzanzare) e Giuseppe Marzano (scuola di ciclismo Franco Ballerini). All’incontro sono intervenuti l’assessora alla Giustizia, al Benessere sociale e ai Diritti civili Elisabetta Vaccarella, l’assessora alle Culture Paola Romano, l’assessore alla Conoscenza Vito Lacoppola, la presidente della commissione consiliare Pari opportunità Angela Perna e il comandante della Polizia locale Michele Palumbo, alla presenza del coordinatore di Sport e Salute Puglia Francesco Toscano, dell’assessora alla Vivibilità urbana Carla Palone e dei presidenti delle commissioni consiliari Antimafia Sociale e Welfare, Stefania Durante e Fabio Sisto.

La nona edizione di Bari pedala presenta tante novità. Si parte sabato 22 marzo, alle ore 10, presso il bike park “Nessuno escluso” della scuola di ciclismo Franco Ballerini, al San Paolo, con la gara crono di persone non vedenti, un esperimento nato tre anni fa che li vede liberi girare su un circuito ovviamente accompagnati da una guida. Nel pomeriggio, dalle ore 16, via alla gara regionale di FISDIR- FCI per persone con disabilità cognitive. Spazio anche all’intrattenimento con l’animazione, momenti di educazione stradale e il dj set del D. sabile J Leonardo Baccarella.

Domenica 23 marzo si partirà alle ore 9 da tre diversi punti di interesse della città: chiesa San Marco, a Japigia, Pratolagemma, a Carbonara, e fermata metropolitana Tesoro, al San Paolo. Le tre carovane di ciclisti convoglieranno verso largo Giannella, dove i ciclisti saranno accolti dalla fanfara della scuola “Galilei-Massari”. Alle ore 10, quindi, le bici potranno circolare sul lungomare libero dalle automobili. Sempre su largo Giannella sarà allestito un piccolo villaggio all’interno del quale l’associazione Amichi di Michele Visaggi sarà impegnata in momenti formativi sull’educazione stradale.

Alle ore 12, sarà la volta di un evento del programma Fuori Bif&st, con la presentazione del documentario di Luciano Toriello “Il sangue mai lavato”. Infine, a seguire, il consueto premio intitolato al comandante Nicola Marzulli, attraverso il quale sarà regalata da Mannarini una bicicletta con un kit per la sicurezza su strada. Prevista anche una sorpresa targata Bici & Swing, con Feliciano Lorusso e i ballerini di Lindy Hop.

“Saranno tante le sorprese, anche perché Bari pedala non è solo una gara non competitiva ma una manifestazione inclusiva a tutti gli effetti – ha esordito Alessandro Antonacci -. Pertanto sarà possibile raggiungere il lungomare con altri mezzi e partecipare comunque all’evento perché il lungomare sarà completamente libero dalle auto e dai ciclomotori. Per l’occasione, grazie alla collaborazione dell’associazione Costa dei trulli di Putignano, saranno disponibili diversi formati di biciclette adatte a qualsiasi forma di disabilità. Tutto si svolgerà in piena sicurezza grazie agli agenti della Polizia locale, che partecipa a ogni fase di costruzione del programma. Il mio augurio è che davvero si prendano misure in tal senso proprio sul lungomare, lo stesso dove è morto Mimmo Bucci, in modo da poterlo vivere appieno e senza il timore di subire incidenti”.

“Vent’anni fa non esistevano piste ciclabili e zone 30, quindi riuscire a organizzare, per il nono anno, una manifestazione come la nostra dà il polso di quanto stiano pian piano cambiando le cose, anche grazie al coinvolgimento di tanti sponsor privati che ringraziamo per il loro interesse alla crescita del nostro tessuto sociale – ha proseguito Antonio Garofalo -. Ovviamente chi non può raggiungere i punti di interesse, può unirsi agli altri in un secondo momento. L’obiettivo è consentire a tutti, senza più distinzioni tra fragili e meno fragili, di vivere una mattinata secondo i principi di una mobilità lenta e sostenibile con mezzi alternativi all’automobile”.

“Ringrazio gli organizzatori per questo splendido evento che ci accompagna da tanti anni – ha sottolineato Paola Romano -. Questa edizione include anche un evento del Fuori Bif&st con un evento che vede protagonista il regista Luciano Toriello con il suo documentario sulla legalità, “Il sangue mai lavato”. La nostra idea è quella di legare le due manifestazioni, Bari pedala e Fuori Bif&st, per far in modo che, attraverso l’organizzazione di eventi più leggeri, si possa lavorare insieme sulla cultura della sicurezza stradale”.

“Sono molto lieta di presentare con voi la nona edizione della manifestazione, che ha il grande pregio di coniugare lo sport con una nuova visione di mobilità, decisamente più sostenibile – ha evidenziato Elisabetta Vaccarella -. Elementi che fanno da cornice all’obiettivo principale, quello di includere davvero tutti senza escludere nessuno. Bari pedala, inoltre, insegna principalmente ai più giovani ad amare l’ambiente e a considerarlo parte attiva dell’evento. Perciò desidero ringraziare tutti gli organizzatori, soprattutto i tanti volontari che, con il loro impegno, fanno sì che la manifestazione cresca di anno in anno”.

“Bari pedala è ormai una sorta di appuntamento istituzionale per la nostra città – ha dichiarato Vito Lacoppola -. Questo progetto, trasferito a tutte le scuole primarie di Bari, ci consente da un lato di diffondere un messaggio inclusivo, dall’altro di portare avanti una formazione basata sullo sport e sull’aggregazione. È fondamentale far comprendere ai nostri bambini e alle nostre bambine quanto sia educativa l’attività sportiva e quanto possa contribuire ad elevare la qualità della formazione di ciascuno di noi, quando vede partecipare tutti con gli stessi mezzi e possibilità, al di là delle nostre capacità fisiche”.

“Per noi che rappresentiamo le istituzioni siete linfa vitale, uno stimolo costante a veicolare messaggi di un certo rilievo – ha affermato Angela Perna -. Ogni giorno cerchiamo di aggiungere un tassello al percorso per l’abbattimento delle barriere, non solo materiali, e questa manifestazione ha il merito di riportare il cittadino al centro della città, che finalmente diventa più a misura d’uomo. In passato la bici è stata uno dei primi mezzi utilizzati per andare più veloci: oggi, invece, intendiamo invertire la tendenza utilizzandolo per muoverci in modo più lento, sostenibile e sicuro”.

“L’agente di Polizia locale riveste un ruolo che non è non solo repressivo, come si può facilmente constatare con l’iniziativa Bari pedala – ha concluso Michele Palumbo -. Abbiamo seguito sin dal principio questa manifestazione, cosa che ci fa molto piacere, e possiamo affermare che sta crescendo edizione dopo edizione. Quest’anno, inoltre, cercheremo di partecipare attivamente attraverso un gruppo di nostri ciclisti”.

Di seguito i tre percorsi cittadini:

PERCORSO A

partenza Pratolagemma con capofila FIAB Ruotalibera APS: strada Donadonisi, via Ospedale Di Venere, via Trisorio Liuzzi, via G. Petroni, via J.F. Kennedy, viale Einaudi, viale della Resistenza parco 2 giugno (ingresso Einaudi), viale della Repubblica, viale Unità d’Italia, sottovia Luigi di Savoia, piazza Luigi di Savoia, via De Giosa, via Cognetti, corso Cavour, piazzale IV Novembre, lungomare di Crollalanza, piazza Diaz, largo Giannella

PERCORSO B

partenza chiesa San Marco con capofila Sport together: viale Magna Grecia, viale Japigia, via Oberdan, via Capruzzi, sottovia Luigi di Savoia, piazza Luigi di Savoia, via De Giosa, via Cognetti, corso Cavour, piazzale IV Novembre, lungomare Di Crollalanza, piazza Diaz, largo Giannella

PERCORSO C

partenza fermata della metropolitana Tesoro in via Tramonte con capofila Scuola di ciclismo Franco Ballerini: via Lonero, via Bonomo, strada Del Tesoro, strada arginale Torrente Balice, lungomare IX Maggio, via van Westerhout, via Verdi, via Giordano, via Pinto, via Adriatico, lungomare Starita, corso Vittorio Veneto, corso De Tullio, piazzale Colombo, lungomare Imperatore Augusto, piazzale IV Novembre, lungomare di Crollalanza, piazza Diaz, largo Giannella.

Le carovane saranno seguite dalle motostaffette degli “Angeli della strada” e dalle ambulanze di “Angels team”.