Magistrati nuovamente in protesta a Bari, così come in tutta Italia, contro la riforma della giustizia in discussione in Parlamento. Uno sciopero tenuto in concomitanza con l’assemblea nazionale magistrati che in Puglia si è tenuta nell’aula magna del palazzo di giustizia di piazza Enrico De Nicola. I magistrati hanno realizzato un flash mob con coccarde tricolori sulle toghe e con in mano la copia della Costituzione italiana. Ad aderire circa l’80% dei magistrati. Separazione delle carriere e indipendenza dei magistrati i temi più dibattuti, ma anche il timore di un maggiore controllo sulla magistratura da parte della politica.

Infine la risposta al viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, che un mese fa – in occasione della protesta delle toghe in concomitanza con l’inaugurazione dell’Anno Giudiziario – aveva parlato di una protesta contro la legge ed eccessiva.

Il servizio.