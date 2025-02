Fratelli d’Italia Bari apre la stagione dei congressi comunali della provincia di Bari che eleggerà la dirigenza del partito in 35 Circoli. Domenica 9 febbraio, a partire dalle ore 9, sono chiamati al voto i 1783 iscritti a Fratelli d’Italia di Bari per eleggere il coordinatore e i 14 componenti del Coordinamento cittadino.

Ciascun iscritto avrá a disposizione sulla scheda elettorale un voto per il candidato coordinatore e tre per i candidati al coordinamento (con alternanza della preferenza di genere).

Il programma prevede un dibattito congressuale cui seguiranno le operazioni di voto che si chiuderanno alle ore 19 con la proclamazione degli eletti.

Ai lavori parteciperanno parlamentari, eletti, dirigenti di partito e iscritti. Saranno invitati anche rappresentanti di istituzioni, partiti, imprenditoria, associazionismo.

“Il congresso – precisa il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, il sottosegretario on. Marcello Gemmato che per regolamento indice i congressi dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore ai 50mila abitanti – è uno straordinario momento per la vita del partito, in cui ogni iscritto ha l’opportunità di contribuire attivamente non solo all’elezione della classe dirigente ma anche a disegnare le linee programmatiche a livello locale. Ma è anche una straordinaria opportunità per confermare l’unitarietà del partito e la condivisione delle scelte per rafforzare l’azione di Governo e della Premier Giorgia Meloni”.

I congressi interesseranno anche altri 34 circoli della Provincia di Bari con altrettanti appuntamenti elettorali che, a partire dal mese di febbraio, si concluderanno nel mese di maggio: tali operazioni si svolgeranno con il coordinamento del Presidente provinciale, l’europarlamentare Michele Picaro.