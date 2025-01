La Procura di Bari ha chiesto il processo per 15 persone per esercizio abusivo della professione di infermieri, non essendo iscritti all’albo professionale o perché iscritti a distanza di anni dall’assunzione nelle strutture ospedaliere.

L’udienza predibattimentale si svolgerà il prossimo 15 maggio. L’inchiesta è stata aperta nel 2022.