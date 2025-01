Promuovere e trasmettere il sistema di valori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco mettendo a disposizione dei giovani volontari non solo altissime competenze tecniche ma anche un ricco bagaglio di esperienze e modelli maturati nel tempo, frutto di un lungo cammino prodotto da persone orgogliose di essere al servizio del Paese. È questo l’obiettivo che si pongono i Vigili del Fuoco partecipando ai progetti del Servizio Civile Universale, al quale potranno accedere, tramite apposita domanda, tutti i giovani tra i 18 e i 28 anni. I progetti dei Vigili del fuoco saranno dedicati alla protezione civile e al recupero della memoria storica. In particolare “Per crescere in sicurezza” intende coinvolgere 20 giovani nei Comandi di diverse città italiane, compreso quello di Bari.