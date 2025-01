Il Policlinico di Bari è stato il primo Centro per numero di trapianti di cuore in Italia nel 2024 con 73 trapianti effettuati, complessivamente lo stesso numero della Lombardia che opera su più centri e ha oltre il doppio della popolazione pugliese. Oltre a questo record nazionale, l’attività trapiantologica pugliese ha fatto registrare complessivamente un anno straordinario chiudendo a 222 trapianti d’organo effettuati negli ultimi 12 mesi, rispetto ai 204 effettuati nel 2023. In dettaglio oltre ai trapianti di cuore effettuati dall’equipe del prof. Bottio, che sono passati da 61 a 73 nell’ultimo anno, i trapianti di rene eseguiti dall’equipe del prof. Pasquale Ditonno sono stati 88, di cui 62 trapianti di rene singolo, 4 di rene doppio, 20 trapianti di rene da vivente e c’è stato un doppio trapianto di rene e fegato. Mentre 59 sono stati i trapianti di fegato eseguiti dall’equipe diretta dal prof. Francesco Tandoi nel 2024, rispetto ai 54 del 2023. In particolare il 75% dei cuori trapiantati è stato prelevato fuori dalla Puglia: il 10% fuori dall’Italia da donatori in Svizzera, Malta, Inghilterra, Francia e Grecia e il 65% da donatori di altre regioni. Sono stati 18 i pazienti in lista d’attesa trapiantati a Bari: 5 della Lombardia, 4 della Campania, 3 della Basilicata, 2 dalla Sicilia, 2 dalla Calabria, uno da Abbruzzo e Molise.