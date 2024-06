Sono quarantacinque i suicidi in carcere, dall’inizio del 2024, di cui due in Puglia. Diventa, così, sempre più importante sensibilizzare l’opinione pubblica sulle condizioni inumane in cui vivono i detenuti nelle carceri italiane e il degrado in cui lavorano gli agenti di polizia penitenziaria. Con questo obiettivo l’Unione camere Panali ha promosso una maratona oratoria a staffetta davanti ai palazzi di giustizia italiani: a Bari davanti alla sede della Corte d’Appello in piazza De Nicola.

Ad intervenire tanti avvocati, operatori del settore, associazioni, presidenti delle camere penali territoriali e iscritti, per cercare di fermare il terribile fenomeno dei suicidi in carcere. Argomento molto sentito dai ragazzi.