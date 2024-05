È in condizioni stabili e non è in pericolo di vita l’operaio di 47 anni rimasto vittima di un incidente sul lavoro, nella mattinata di ieri, giovedì 23 maggio, in un cantiere nel quartiere barese di Carbonara.

L’uomo è tuttora ricoverato al Policlinico di Bari con un trauma vertebrale e la frattura del bacino, conseguenze di una caduta all’interno di uno scavo. L’incidente è avvenuto in via Vaccarella, dove è stato allestito un cantiere per la manutenzione della fogna bianca.

Secondo la ricostruzione, il lavoratore sarebbe improvvisamente scivolato, precipitando all’interno di un grosso scavo profondo circa cinque metri Ancora da chiarire cosa abbia determinato la caduta, se sia stata provocata da una disattenzione o da un improvviso malore.

Il cantiere è stato subito raggiunto dai Vigili del Fuoco del Nucleo speleo-alpino-fluviale, che hanno lavorato con la massima prudenza per tirare fuori il 47enne dalla voragine con l’ausilio di alcune corde. Sul posto anche i carabinieri ed i tecnici dello Spesal, il Servizio di prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della Asl di Bari.

Immediato anche l’intervento degli operatori del 118, giunti con un’ambulanza, che hanno trasportato l’operaio, in codice rosso, presso l’ospedale “Di Venere”. Da qui, l’uomo è stato poi traferito al Policlinico. Le sue condizioni sono costantemente monitorate dai medici del nosocomio barese, che stanno valutando la possibilità di un’operazione chirurgica per la frattura scomposta al bacino.