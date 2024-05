96 bare esposte, tante quante sono state nel 2023, in Puglia, le morti sul lavoro. Dopo le piazze di Roma, Napoli, Firenze, Milano, Bologna e Perugia il flashmob Mille Bare, organizzato dalla Uil e dal patronato Ital Uil, arriva nel capoluogo pugliese, in Piazza Libertà. Un messaggio che ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e la politica sul dramma delle morti sul lavoro, 1041 in tutta Italia solo nel 2023.

Il servizio.