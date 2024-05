Navigava di notte in mezzo al mare, in condizioni precarie, a poche miglia dalla Puglia, nel disperato tentativo di raggiungere la costa. Una barca a vela stracolma di migranti è stata intercettata, la notte scorsa, dalle motovedette del reparto aeronavale della Guardia di Finanza, a largo di Mola di Bari.

A bordo una settantina di persone, tra le quali anche donne e cinque minori. A seguito dell’avvistamento, le Fiamme Gialle hanno prestato i primi soccorsi ai migranti a bordo. Poi, con il supporto della Guardia Costiera, i militari hanno scortato lo scafo fino alla costa pugliese.

L’attracco al molo numero 24 del porto di Bari è avvenuto intorno alle 7.45 di oggi, mercoledì 22 maggio. In seguito sono cominciate le attività di sbarco, andate avanti per buona parte della mattinata.

Le operazioni sono state portate avanti dai finanzieri con la collaborazione del personale sanitario del 118, la Croce Rossa e gli agenti della Polizia di Frontiera. I soccorritori si sono adoperati per le attività di accoglienza ed assistenza dei migranti, provati per il viaggio in mare. Le loro condizioni di salute, in base a quanto emerso, sarebbero buone.

Secondo quanto dichiarato agli operatori al momento dell’arrivo al porto, tra le persone sbarcate a Bari ci sono molti cittadini di nazionalità afghana e siriana. Al termine dei controlli sanitari e delle procedure di identificazione, i migranti saranno trasferiti presso strutture di accoglienza.