La Polizia di Stato, d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha predisposto controlli sui cosiddetti “mezzi pesanti” che circolano sulle strade della provincia di Bari.

Gli agenti della Sezione di Polizia Stradale di Bari, insieme ai tecnici e agli ingegneri della Motorizzazione, hanno effettuato controlli utilizzando il Centro Mobile di Revisione (C.M.R.), un mezzo semovente sul quale vengono fatti salire i mezzi da controllare che verifica tutti i parametri, così come avviene nell’ambito dei controlli effettuati in occasione della revisione.

Le attività sono state espletate presso idonee aree di sosta, ubicate nelle immediate vicinanze del porto di Bari, al fine di consentire, in piena sicurezza, le verifiche tecniche da parte dei tecnici della Motorizzazione Civile e quelle documentali di pertinenza della Polizia Stradale. A seguito di irregolarità, sono state elevate quattro sanzioni per infrazione alle norme in materia di autotrasporto internazionale di merci, per un importo totale di oltre 16.000 euro.