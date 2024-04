Un trolley nero sospetto e abbandonato accanto a un bidone dell’immondizia in via Crisanzio a Bari, a pochissimi passi dall’Università e dalla stazione centrale, ha fatto scattare l’allarme bomba., l’ennesimo. Dopo la segnalazione di alcuni passanti, sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia e carabinieri che hanno transennato la zona, chiuso la strada al traffico ed evacuato l’intero isolato a ridosso dell’università «Aldo Moro» di Bari, tra via Crisanzio e piazza Umberto.

Ai negozi della zona è stato chiesto di abbassare le saracinesche. A lavoro anche gli artificieri. Dalle indagini è risultato che la valigia era vuota. Con tutta probabilità, potrebbe essere stata abbandonata vicino ai cassonetti da qualcuno che voleva semplicemente disfarsene. È l’ennesimo allarme bomba in pochissimo tempo: si indaga, infatti, per terrorismo per i fatti accaduti nella stazione di Trani, Barletta e Palese che hanno paralizzato il traffico ferroviario e in una scuola di Andria a seguito del ritrovamento di un biglietto che ha subito fatto scattare grande preoccupazione.