L’immagine è quella di un centrosinistra unito con Vito Leccese, sostenuto dal PD, che accoglie l’invito dell’avvocato Laforgia, sostenuto dal M5S all’assemblea dell’associazione La Giusta Causa. La realtà è che i candidati alla carica di sindaco di Bari della coalizione di centrosinistra restano due e l’intesa sulle primarie resta un miraggio. Nulla è cambiato dopo la riunione del tavolo, tenutosi nella serata del 16 febbraio, in cui hanno partecipato rappresentanti del Pd, del M5S, liste civiche e movimenti. L’invito è sempre all’unità, ma la realtà è che si è ben lontani dall’avere un nome che stia bene a tutti. A confermare che il lavoro da fare in tal senso è ancora tanto è anche l’assemblea dell’Associazione La Giusta Causa indetta dall’avvocato Laforgia a poche ore dal tavolo di confronto riunitosi nella sede del Pd. All’assemblea ha partecipato, su invito, anche il capo di gabinetto e braccio destro del sindaco Decaro, Leccese. Per ora, dunque, restano ben salde le posizioni delle parti in causa con Leccese che tiene a sottolineare come non sia candidato per editto e Laforgia che ribadisce come non gli si può chiedere di fare un passo indietro.