Ore di paura in via Giulio Petroni, nel quartiere Carrassi di Bari, dove, intorno alla mezzanotte del 20 gennaio, è divampato un incendio in un appartamento al secondo piano del palazzo ubicato al civico 14/E, tra via Montello e via Laterza. È durato all’incirca un paio d’ore l’intervento dei Vigili del Fuoco, intervenuti con 5 squadre, che, con l’utilizzo anche dell’autoscala, hanno evacuato dallo stabile una quindicina di persone portandole giù dai balconi e domato le fiamme. Non risultano vittime. Chiusa la strada per ore per il grande quantitativo di fumo che usciva dalle finestre riducendo la visibilità. Sono ancora ignote le cause del rogo, anche se, in base alle prime ricostruzioni, potrebbe essere stato uno scaldaletto ad aver scatenato l’incendio. I danni maggiori sono stati riscontrati nella camera da letto. Dopo i primi accertamenti è stato dichiarato inagibile il solaio, la cui staticità risulta compromessa, e l’ascensore. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e il personale della polizia locale.