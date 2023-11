Una tavola rotonda per mettere in connessione le donne giuriste con le donne medico e per discutere di violenza di genere in ambito sanitario. Un tema mai come ora attuale e che, nel corso dell’incontro che si è tenuto nell’aula Asclepiosios del Policlinico di Bari, mette al centro il grande tema delle aggressioni che troppo spesso vedono come vittime le operatrici sanitarie.