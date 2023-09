“Bimbo dona papà dona”. È questo il claim scelto per la campagna di sensibilizzazione e promozione delle donazioni del sangue presente nel cordone ombelicale dopo la nascita del neonato e delle cellule staminali emopoietiche portata avanti dalle associazioni Adisco e ADoCeS e patrocinata da ANCI Puglia. Il progetto è rivolto ai neopapà con meno di 36 anni che hanno scelto di donare, insieme alla mamma, il sangue cordonale del proprio bambino e rappresenta la risposta alla grande urgenza di reclutare giovani volontari per dare opportunità di cura a chi è in attesa di trapianto. “Bimbo dona papà dona” ha l’obiettivo di incrementare le donazioni solidali di cellule staminali in una regione dove è operativa un’importante Banca del sangue cordonale nella Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, con una rete di raccolta presente negli ospedali di tutte le province.