Niente finale per la testa di serie numero uno dell’Open delle Puglie-Trofeo Lapietra. La francese Alizè Cornet è stata superata in due set dalla slovena Tamara Zidansek nella semifinale andata in scena questa sera sui campi in terra rossa del Circolo Tennis di Bari. Match bello e combattuto sul centrale della struttura barese, che ha appassionato i tanti presenti. Primo set vinto per 7/6 dalla slovena, dopo oltre un’ora di equilibrio. Secondo set altrettanto equilibrato, fino al break decisivo per il 6/4 finale che ha regalato la finale alla Zidansek.

Si ferma in semifinale il sogno della olandese Jana Fett, la sorpresa della seconda edizione dell’Open delle Puglie-Trofeo Lapietra. Ad accedere in finale è la slovacca Rebecca Sramkova che vince in due set. Nel primo più equilibrato la spunta per 7/5, nel secondo la Sramkova ha la meglio sulla Fett per 6/3.

Decisa anche la finale del doppio. La coppia Siskova-Kawa andrà a sfidare per il titolo, la coppia Grammatikopoulou-Lechemia. La partita del doppio andrà ad aprire l’ultima giornata del torneo internazionale, organizzato in partnership con PugliaPromozione e Acquedotto Pugliese. Oggi, domenica 10 settembre, si partirà alle ore 16 con il doppio, mentre la finale del singolare comincerà alle ore 18.30 sul campo centrale del Circolo Tennis di Bari.