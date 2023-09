C’è una sorpresa tutta italiana all’Open delle Puglie, il Wta 125 di Bari “Trofeo Lapietra”, in corso di svolgimento sui campi in terra rossa del Circolo Tennis del capoluogo pugliese. La 20enne Jennifer Ruggeri vola ai quarti di finale del torneo internazionale. L’italiana, entrata nel tabellone principale con una wild card, vince la seconda partita del torneo pugliese, dimostrando una buonissima forma. A farne le spese è la turca Berfu Cengiz, battuta in due set che non lasciano dubbi: 6/0, 6/2. Gioia tricolore, dopo la delusione dei giorni scorsi, per le sconfitte delle altre italiane Errani, Pedone, Rosatello, Moratelli e Paganetti.

Nell’altra sfida del singolare, la slovacca Rebecca Sramkova ha superato in tre set (7/6, 3/6, 6/3) la russa Polina Kudermetova, frenata da un problema alla spalla durante il terzo e decisivo parziale.

“Giornate frenetiche ma ricche di soddisfazioni – dice la presidente del Circolo Tennis Bari, Nicoletta Virgintino -. La partecipazione della gente cresce di giorno in giorno, con spettatori che arrivano da ogni parte della Puglia. Stiamo raccogliendo i frutti di un lungo lavoro avviato con il direttore Enzo Ormas, da diversi mesi. Ma la gioia più grande è stata nel vedere all’opera due nostre promesse, cresciute su questi campi e che nella loro città hanno avuto la possibilità di disputare un torneo wta. Sto parlano di Vittoria Paganetti e Daria Raimondo, due ragazze di cui sentiremo parlare, e che adesso si stanno formando per raggiungere risultati importanti”.

Spazio anche al torneo di doppio, nella giornata di oggi dell’Open delle Puglie. Da registrare le vittorie delle coppie Jakupovic-Khromachev, Kawa-Siskova e Ribera-Pigossi.