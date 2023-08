È stata presentata questa mattina, a Palazzo di Città, alla presenza dell’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli, la squadra di basket Tecnoeleva Adria Bari, che quest’anno militerà nel campionato interregionale di serie B. All’incontro con la stampa, moderato da Beppe Merola di SportItalia, sono intervenuti il direttore generale della squadra Mario Lo Izzo, il direttore sportivo Donato Ravelli e il coach Roberto Miriello, la consigliera della Federazione Pallacanestro Fip Margaret Gonnella, il presidente Fip Puglia Francesco Damiani e Francesco Gelao, ceo di Tecnoeleva. Presenti anche i giocatori e i rappresentanti degli sponsor.

“Siamo felici di accogliere oggi nella casa comunale – ha esordito Pietro Petruzzelli – una società di basket che è stata capace di proiettare Bari ai vertici del basket nazionale maschile. Un risultato importante per una città che ama la pallacanestro e che vorrebbe vedere i suoi atleti militare nelle massime categorie. Proprio per questa ragione, vorrei appellarmi agli imprenditori del territorio, per ricordare loro che non si vive di solo calcio, ma che si può investire anche su realtà sportive di qualità come la Tecnoeleva, perché le sponsorizzazioni private determinano la possibilità di realizzare progetti in campo sportivo in grado di coinvolgere l’intera città, in particolare i giovani. Dal canto nostro siamo impegnati a garantire, in base alle nuove esigenze, i necessari interventi di adeguamento del Palacarrassi, dove la squadra si allenerà”.

“La nostra compagine è ormai pronta – ha evidenziato Mario Lo Izzo – per la nuova serie B2, un campionato che si presenta piuttosto impegnativo, con l’obiettivo principale di ben figurare in questa nuova avventura coinvolgendo con il nostro entusiasmo l’intera città. La squadra è stata costruita con criterio, unendo la gioventù dei ragazzi all’esperienza dello staff tecnico. Non ci poniamo, quindi, alcun limite rispetto agli obiettivi che potremo raggiungere: speriamo solo in un girone divertente dal punto di vista agonistico che, da debuttanti, ci veda però tra i protagonisti del torneo che ci porterà in giro per varie regioni italiane. Colgo l’occasione per ringraziare l’academy giovanile, composta da una serie di realtà attive nel settore che danno un contributo essenziale alla crescita di questo sport”.

“Conosco a fondo l’organizzazione di Tecnoeleva – ha sottolineato Margaret Gonnella – e per me, donna di sport, si tratta di un ritorno a casa. Ringrazio l’amministrazione comunale e gli sponsor per aver deciso di sostenere un club che disputerà un campionato quasi nazionale, e che aprirà a questa società scenari nuovi e incognite che, per essere affrontate con successo, richiederanno passione e coraggio. E non va dimenticato neanche il settore femminile, che ha bisogno oltremodo di sostegno a tutti i livelli”.

“Questa compagine – ha dichiarato Francesco Damiani – rappresenta indubbiamente un motivo di orgoglio per il movimento cestistico pugliese. Questa città era assente da troppo tempo, credo un decennio circa, dai palcoscenici nazionali del basket. Ringraziamo questi ragazzi che pochi mesi fa hanno ottenuto una bella promozione, meritata sul campo, e che partecipano senza paura a un progetto ambizioso. Siamo convinti che il prossimo sarà un campionato affascinante e imprevedibile, da scoprire ogni giornata”.

“Inizia per noi una nuova grande avventura – ha sostenuto coach Miriello – e intendiamo affrontarla mettendo sul parquet il massimo impegno e la massima professionalità”.

“Il nostro progetto – ha concluso Francesco Gelao – coinvolge appieno la nostra azienda, molto oltre la semplice sponsorizzazione, a tal punto da aver dato il nome alla squadra. Un progetto che si pone l’obiettivo di esprimere talenti e promuovere lo sport nella nostra comunità. Il nostro plauso va a tutti, giocatori, dirigenti, staff tecnico, sponsor e amministratori pubblici, e a tutti coloro che condividono con noi questa passione”.

Il primo appuntamento della stagione è fissato grazie il 1° ottobre prossimo in casa contro il Marigliano.