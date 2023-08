Si chiude con un successo di pubblico e spettatori la XXI edizione di Imaginaria – Festival Internazionale di Cinema d’Animazione d’Autore. L’amore per l’animazione e la cinematografia emerge dai numeri incredibili di questa edizione, che come ogni anno non si è svolta nei cinema di una grande città o di una metropoli ma nei chiostri e nelle stradine di un borgo pugliese in pietra medievale, ricco di storia e tradizioni: quasi 8mila presenze, 116 opere in concorso da 35 paesi, 4 lungometraggi, due retrospettive, 9 laboratori kids con 150 partecipanti, una mostra collettiva con 8 artisti coinvolti, 4 Imaginaria Meetings, 4 sezioni di concorso, una residenza artistica, un omaggio alla carriera al Premio Oscar Michael Dudok de Wit, tre giurie composte da 7 registi, docenti, curatori ed esperti di settore oltre ai 20 piccoli giurati della sezione kids.

“È difficile descrivere le emozioni provate in questi giorni – ha dichiarato il fondatore e direttore artistico Luigi Iovane durante la cerimonia conclusiva di premiazione di sabato 27 agosto, in cui ha salutato pubblico e staff dando appuntamento alla 22esima edizione nel 2024 – perché ogni anno è una resistenza in una regione piena di iniziative culturali di ogni tipo, una scommessa anche quest’anno vinta con soddisfazione. I numeri di questa edizione sono stati impressionanti, dalla partecipazione del pubblico alle iscrizioni andate sold-out per i laboratori dedicati ai più piccini – molti provenienti anche da fuori provincia – fino alle opere in mostra, quasi tutte vendute già a metà settimana. Non posso quindi che ringraziare di cuore il Comune di Conversano, il Sindaco Giuseppe Lovascio, l’Assessore Katia Sportelli, la dirigente Stefania Liverini e tutto il personale comunale che si è prodigato per la buona riuscita del festival, La Regione Puglia, nella persona del direttore Aldo Patruno, l’Apulia Film Commission e il Mibact, oltre naturalmente tutto lo staff, i partner e gli addetti ai lavori che hanno reso tutto questo realtà. Imaginaria non è solo un festival cinematografico: è una comunità che combatte e si impegna per rendere l’arte accessibile a costi irrisori, se non gratuitamente, e per valorizzare il territorio e diffondere la cultura cinematografica autoriale. Il nostro scopo è coinvolgere sempre più spettatori, appassionati e curiosi, e siamo orgogliosi di portare avanti con tenacia, tra tante difficoltà, questi obiettivi.”