La battaglia dei lavoratori Baritech, che dal 31 gennaio sono senza lavoro, non è finita e prosegue in tribunale a suon di decreti ingiuntivi. Ciò che viene richiesto ora dagli ormai ex dipendenti, dalla CGIL e dai due avvocati che stanno seguendo la complessa vertenza, è il pagamento del TFR, che spetta di diritto ai lavoratori. Il tentativo è quello di un pignoramento dei beni immobili e mobili della Baritech. Ecco perché nella mattina del 27 luglio è entrato nell’azienda dell’area industriale di Modugno, che durante il periodo del COVID produceva componenti per mascherine, è entrato l’ufficiale giudiziario.