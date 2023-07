Nell’ambito del cartellone di “Le due Bari 2023”, promosso dall’assessorato comunale alle culture per la realizzazione di attività di spettacolo dal vivo nelle aree periferiche della città, saranno 28 gli spettacoli e 11 i laboratori in calendario da lunedì 24 a domenica 30 luglio.

Per questa seconda edizione della manifestazione sono 356 gli eventi in programma, tutti gratuiti, che spaziano tra concerti, spettacoli, danza, teatro e arti circensi, accompagnati da laboratori tematici che precedono gli appuntamenti in tutti i quartieri della città, con una particolare attenzione alle zone periferiche.

Lunedì 24 luglio

ore 17.30

Centro Pastorale Chiesa San Giorgio Martire – Loseto

Laboratorio di web radio

Associazione Mille Passi Insieme

Società Cooperativa Cool Club

ore 18.00

Accademia dei Cinema dei ragazzi di Enziteto

Laboratorio musicale “L’acchiappasuoni”

a cura di Gabriella Altomare e Mariapia Autorino

Associazione Culturale La Bautta

ore 21.00

Teatro Abeliano

Spettacolo “Torniamo abballare”

Domenico Iannone

Camerata Musicale Barese

Martedì 25 luglio

ore 21.00

Spiaggetta Provolina – Fesca

Spettacolo “Afrodiaspora”

Cesare Pastanella”

Associazione Chorus Jazz Studio Orchestra

Mercoledì 26 luglio

ore 11.00

Oratorio dei Salesiani – Rendentore

Laboratorio artistico “Le cinque dita magiche”

a cura di Marirosa Spacciante e Mariapia Autorino

Associazione Culturale La Bautta

ore 17.30 – 19.30

Centro Pastorale Chiesa San Giorgio Martire – Loseto

Laboratorio di web radio

Associazione Mille Passi Insieme

Società Cooperativa Cool Club

ore 18.00

Parrocchia San Nicola – Catino

Spettacolo “Los Socrates e il mito della caverna”

Aretè Ensamble

Madimù Associazione Culturale

ore 18.00

Biblioteca Maurogiovanni – Carbonara Madimù

Spettacolo “La mariposa de tetas grandes”

Madimù Associazione Culturale

ore 21.00

Teatro Abeliano

Spettacolo “Ludus”

Carmen De Sandi

Camerata Musicale Barese

ore 21.00

Teatro Kismet

Spettacolo “Ostinata passione”

Marianna De Pinto, Marco Grossi

Cooperativa Teatri Di Bari

Giovedì 27 luglio

ore 17.00

Associazione culturale Welcome to the world – Mungivacca

Laboratorio “World Direction”

a cura di Luciana Scarnera

Abusuan ETS

ore 18.00 – 19.00

Oratorio dei Salesiani – Rendentore

Spettacolo “Le fantastiche avventure di Camilla Scintilla”

Compagnia teatrale I Fattapposta

Associazione Culturale La Bautta

ore 20.30

Piazza Risorgimento

Spettacolo “Vienna in concerto”

Cristina D’Auria, Diego Ceo, Gabriele De Carolis, Walter Bonfantino

AncheCinemA S.R.L.

ore 21.00

Chiesa di San Paolo Apostolo – San Paolo

Spettacolo “Mario Rosini Trio”

Mario Rosini Trio

Associazione Chorus Jazz Studio Orchestra

ore 21.00

Teatro Kismet

Spettacolo “Freevola – Confessione sull’insostenibile bisogno di ammirazione”

Lucia Raffaella Mariani

Cooperativa Teatri Di Bari

Venerdì 28 luglio

ore 18.00

Teatro Casa di Pulcinella – Arena della Vittoria

Laboratorio sulla vista “La signorina Vistina”

Vincenzo Vacca

Associazione Granteatrino Onlus

ore 19.00

Teatro Casa di Pulcinella – Arena della Vittoria

Spettacolo “Alice in Wonderland”

Compagnia degli Sbuffi

Associazione Granteatrino Onlus

ore 20.30

Parco Princigalli

Spettacolo “Faraualla”, “Sossio Banda”, “World Direction”

Faraualla, Sossio Banda

Abusuan ETS

ore 21.00

Parrocchia Redentore

Spettacolo “Torniamo abballare”

Domenico Iannone

Camerata Musicale Barese

ore 21.30

Arena della Pace

Spettacolo “Le mie musiche”

In apertura saggio finale laboratorio “Tutti possono cantare”

Gianni Ciardo

Associazione Culturale Time Zones

Sabato 29 luglio

ore 10.00 – 12.00

Piazza Mercantile

Laboratorio di musica

MAST Academy

AncheCinema S.R.L.

ore 18.00

Biblioteca Maurogiovanni – Carbonara

Spettacolo “La Regina delle nevi”

Arianna Gambaccini

Madimù Associazione Culturale

ore 19.30

Quartiere Libertà

Laboratorio “I percorsi della bellezza”

Leggo quando voglio

Associazione Culturale Resextensa

ore 20.30

Quartiere Libertà

Spettacolo itinerante poetico-musicale “I percorsi della bellezza”

Leggo quando voglio

Associazione Culturale Resextensa

ore 19.30

Teatro Casa di Pulcinella – Arena della Vittoria

Laboratorio sull’udito “U-DITO”

Vincenzo Vacca

Associazione Granteatrino Onlus

ore 20.30

Teatro Casa di Pulcinella – Arena della Vittoria

Spettacolo “Sottovoce”

TerramMare Teatro

Associazione Granteatrino Onlus

ore 21.00

Carmen De Sandi

Spettacolo “Ludus”

Parrocchia Redentore

Camerata Musicale Barese

ore 20.30

Piazza Mercantile

Spettacolo “Cainã Cavalcante e Sandro Haick in concerto”

Cainã Cavalcante, Sandro Haick

AncheCinema S.R.L.

ore 21.00

Torre Quetta

Spettacolo “Dragogna – live”

Dove nascere tour

Società Cooperativa Cool Club

ore 21.30

Arena della Pace

Spettacolo – Concerto dei “Dirotta su Cuba”

Dirotta su Cuba

Associazione Culturale Time Zones

Domenica 30 luglio

ore 18.00

Teatro Abeliano

Spettacolo “Non tutti i ladri vengono per nuocere” di Dario Fo

Vito Signorile, Gruppo Abeliano

Centro Polivalente Di Cultura Gruppo Abeliano

ore 21.00

Teatro Circolo dei Finanzieri

Spettacolo “Giocondo”

di Carro dei Comici

Associazione Culturale Resextensa

ore 20.30

Teatro Casa di Pulcinella – Arena della Vittoria

Spettacolo “La storia del Guerrin Meschino”

Proscenio

Associazione Granteatrino Onlus

ore 20.30

Piazza Mercantile

Spettacolo “Gaia Gentile… ma non troppo!” in concerto

Gaia Gentile, Antonello Boezio, Nicolò Pantaleo, Antonio Maggi, Vittorio Bruno

AncheCinema S.R.L.

ore 21.00

Cortile Salesiani – Redentore

Spettacolo “Tango all’opera”

Anna Serova, Tango Sonos

A.S.D. Apulia Tango

ore 22.30

Cortile Salesiani – Redentore

Laboratorio “Musicalità e ritmo – pratica per i tangueri esperti”

Antonio Ippolito, Nicola Ippolito

A.S.D. Apulia Tango

ore 20.30 e 22.00

Arena della Pace

Spettacolo – Concerto e dance hall

Violent Scenes, Rhomanife

Associazione Culturale Time Zones.