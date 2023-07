Carcasse di auto nella Grave di Faraualla e oltre 60mila kg di pneumatici fuori uso: l’abbandono di rifiuti è una piaga che affligge il Parco Nazionale dell’Alta Murgia. Per contrastare questo problema e sensibilizzare le comunità, è stato presentato, nella sede della Regione Puglia, lo spot contro l’abbandono selvaggio dei rifiuti, realizzato dal Parco nell’ambito del progetto “Alta Murgia Waste Free”.

Un’azione che ha coinvolto come testimonial il personaggio televisivo Alessio Giannone, in arte Pinuccio, per veicolare concetti come civiltà, amore e rispetto per la propria terra. Oltre allo spot è stata presentata anche un’App per permettere ai cittadini di segnalare i rifiuti abbandonati con il proprio smartphone. La campagna, che ha come claim “Inverti la rotta. Rispetta la Murgia”, proseguirà nelle scuole dei 13 Comuni del Parco a partire dal nuovo anno scolastico attraverso la diffusione di un vademecum affiancato a laboratori didattici con educatori ambientali.

Il servizio completo News24.City.