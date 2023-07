Al via un’esercitazione per il recupero di piloti ed equipaggi in mare aperto del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea. L’addestramento ha avuto inizio, all’interno del il Centro di Sopravvivenza di Torre a Mare, a sud di Bari, con un briefing sulle nozioni di “sopravvivenza in mare” rivolto a tutte le componenti militari per l’esposizione di dettaglio delle procedure relative all’esercitazione. L’attività operativa ha visto l’impiego di mezzi ed equipaggiamenti navali della Capitaneria di Porto e di un elicottero HH 139A dell’84° Centro C.S.A.R. (Combact, Search and Rescue) di Gioia del Colle, lo stesso impiegato nelle operazioni di soccorso alle attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di ammalati in pericolo di vita, il soccorso di traumatizzati gravi e, in caso di calamità naturali come terremoti o incendi, l’attività di cooperazione in favore della popolazione civile. All’esercitazione ha concorso il personale oltre che del Comando Scuole/3ª Regione Aerea, anche del 61° Stormo di Galatina, dell’84° Centro C.S.A.R. di Gioia del Colle e dei Nuclei Elicotteri di Carabinieri, Vigili del Fuoco e Capitaneria di Porto.