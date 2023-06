Un momento di condivisione con la città di Bari e una riflessione sull’attuale momento sociale che il nostro paese sta vivendo: 500 bambini e bambine, dai 6 ai 18 anni, che frequentano i centri socio-educativi diurni per minori dell’assessorato comunale al Welfare associati all’Acsemi – Associazione dei centri socio educativi per minori, insieme ai loro educatori, si sono ritrovati nel centro del capoluogo pugliese per lanciare un messaggio di pace alla cittadinanza. Il corteo, animato da musica e danze, è partito da piazza Chiurlia, sede dell’assessorato al Welfare, percorrendo via Sparano fino a giungere in piazza Umberto dove si sono svolti mini tornei ludici legati alla tradizione dei giochi di strada, ecco perché il corteo è stato chiamato “Atleti per la pace”.