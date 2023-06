E’ esclusa la pista della criminalità organizzata e di un regolamento di conti mentre sembrerebbe salire l’ipotesi di una rapina finita male. Un uomo di 51 anni è stato ferito ieri pomeriggio con colpi d’arma da fuoco alle gambe nel quartiere Carbonara 2 di Bari in stradella Boezio. Il 51enne residente nell’hinterland ofantino nella provincia Bat era in compagnia di un altro uomo quando è stato colpito da due persone a bordo di una bici elettrica. E’ stato trasportato in codice rosso all’ospedale “Di Venere” ed ha subito un intervento, ma non è in pericolo di vita. Gli inquirenti sin da subito hanno escluso la pista della criminalità organizzata ed hanno a lungo interrogato testimoni diretti di quanto accaduto oltre all’altro uomo presente al momento della sparatoria. Le indagini sono affidate agli agenti delle Volanti e della Squadra mobile della Polizia di Stato.