Un momento per ricordare tutte le vittime delle mafie e nei luoghi di lavoro. È stato inaugurato a Bari, in via Falcone e Borsellino, il murale della legalità, realizzato dall’artista Kris Rizek, per conto della UIL Puglia, per non dimenticare chi lottando contro le mafie ha perso la vita e per richiamare ancora una volta l’attenzione sulla lotta all’illegalità sul lavoro.