Si è tenuta questa mattina la cerimonia di intitolazione a Giancarlo Lapadula di un largo a Palese, nella zona tra la rotatoria in prossimità di via Nicola Minervino e via Giuseppe Frisario e i plessi scolastici Marco Polo e Carlo Collodi.

Giancarlo Lapadula, a lungo impegnato in battaglie civili e politiche a tutela del territorio del Municipio V è stato prima consigliere dell’allora Circoscrizione Palese-Santo Spirito, dal 1995 al 1999, poi consigliere comunale, dal 1999-2004, e ancora vice presidente dell’Amtab dal 2005 al 2008.

Alla cerimonia, svoltasi alla presenza di molti rappresentanti istituzionali e del mondo associativo, sono intervenuti il sindaco Antonio Decaro e i familiari di Lapadula.

“Giancarlo Lapadula è stato un gentiluomo – ha ricordato Decaro -, un uomo che si è battuto per la tutela del nostro territorio e che, pur non essendo nato a Bari, ha sempre amato questa città impegnandosi a fondo per la sua crescita sia all’interno delle istituzioni sia tra i cittadini, come la grande partecipazione alla cerimonia odierna sta a testimoniare.

Ci sono donne e uomini che lasciano una traccia del loro impegno: lo riconosci attraversando i luoghi dove hanno vissuto, ascoltando i racconti di quanti li hanno conosciuti e toccando con mano i frutti delle battaglie che hanno sostenuto. A chi resta, a tutti noi, spetta il compito di continuare a onorare il loro impegno, anche scegliendo di dedicare loro una strada, uno spazio pubblico, come in questo caso, molto frequentato dai residenti, e a percorrere il sentiero tracciato”.

“I residenti del Municipio V ricordano con gratitudine le battaglie e l’impegno di Giancarlo Lapadula – commenta il presidente del Municipio V Vincenzo Brandi, che non è potuto intervenire alla cerimonia -, che come molti di noi ha amato profondamente questi luoghi, specie Palese, interpretando il proprio impegno all’interno delle istituzioni come strumento di servizio al territorio. La sua è stata un’esperienza di cittadinanza attiva, vissuta sempre al fianco dei cittadini e dentro il tessuto associativo, dedicata alla tutela e allo sviluppo di questa bellissima parte della nostra città”.