Si sono celebrati in forma privata i funerali di Michelle Baldassarre, la 55enne igienista dentale di Santeramo in Colle il cui cadavere carbonizzato è stato ritrovato lo scorso 9 febbraio in contrada Pantarosa nelle campagne. Le esequie, lontane da occhi indiscreti, si sono tenute domenica mattina, 19 febbraio, alla presenza dei parenti che ancora oggi attendono la verità su cosa sia accaduto alla 55enne, madre di due gemelle. Al momento la Procura di Bari indaga per istigazione al suicidio, a carico di ignoti. Questa l’ipotesi che, secondo gli inquirenti, resta la più accreditata per spiegare la morte della donna, ma rimane il massimo riserbo sulle indagini perché qualcosa non torna. A seguito dell’autopsia sul corpo della 55enne è stata infatti trovata una lama di coltello infilata sul lato destro del torace. Gli investigatori in queste ore si chiedono come la donna possa essersi ferita da sola per poi cospargere il proprio corpo di liquido infiammabile e darsi fuoco. La tanica non sarebbe stata trovata. Quesiti che alimentano il giallo sulla morte di Michelle Baldassarre, mentre si cerca di ricostruire le ultime ore vissute dalla donna. Sullo sfondo c’è il timore di una messa in scena. Pare che il giorno della scomparsa la 55enne fosse attesa a pranzo dalla sorella e da una dell due figlie, le stesse che non vedendola rientrare hanno dato l’allarme. Altro giallo è il messaggio inviato dal telefono della vittima ad una delle figlie con la posizione esatta dove è stato ritrovato il corpo esamine di Michelle. Domande, quesiti, dubbi che tengono col fiato sospeso una famiglia affranta dal dolore, in attesa di verità.