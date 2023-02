Si tinge sempre più di giallo il ritrovamento del corpo carbonizzato della 55enne Michelle Baldassarre, nelle campagne di Santeramo in Colle. Tra i nuovi elementi emergono un messaggio inviato ai famigliari dal suo cellulare con la stessa posizione in cui la donna è stata trovata senza vita, ed una ferita da arma da taglio. Riferimenti che stanno guidando le indagini della Procura di Bari per far luce sul macabro ritrovamento del 9 febbraio sera, giorno in cui ai carabinieri è arrivata la segnalazione nelle campagne tra Santeramo e Altamura. Al momento è stato aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, a carico di ignoti, con gli inquirenti che stanno cercando, qualora ci fosse, la tanica contenente liquido infiammabile e utilizzata dalla donna per darsi fuoco. Indagini che comunque non tralasciano eventuali altre piste, in attesa dei risultati dell’autopsia sul corpo della donna, igienista dentale di Santeramo in Colle. L’esame autoptico servirà a chiarire la causa reale della morte della 55enne, se per le fiamme, la ferita da taglio o altre cause ancora sconosciute. Da chiarire il ruolo del marito di Michelle Baldassarre, un noto professionista di Santeramo, già agli arresti domiciliari da dicembre scorso con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. L’uomo, al momento, non risulta indagato. Era stata la donna stessa a denunciarlo, ottenendo un trasferimento in una casa protetta che aveva lasciato recentemente per fare ritorno nella sua abitazione. Le indagini proseguono e non si escludono importanti novità a breve termine. Resta un mistero quel messaggio della sua posizione inviato ai famigliari.