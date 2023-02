Una vera e propria “spaccata”, nel cuore della notte, per un bottino di circa 180€. Intorno alle tre, a Bari, nel noto bar ristorante Kiki Fish & Poké, due malviventi, probabilmente di cittadinanza georgiana, hanno sfondato la porta d’ingresso del locale per poi puntare dritto al registratore di cassa. 180€ l’ammontare del bottino che i due sono riusciti a portare via con il favore delle tenebre, e lasciando dietro di sé un danno alla vetrata che svariati testimoni, sin dalle prime luci dell’alba, avevano notato. Al ristorante, in zona centralissima e che serve gli ormai famosissimi Poké, piatto tradizionale della cucina hawaiiana molto in voga anche nel capoluogo pugliese, sono intervenuti in mattinata gli agenti della Polizia Locale, delle Volanti di Polizia e la Scientifica, per cercare di ricostruire tutti i dettagli del colpo. Di certo daranno una grossa mano sia le telecamere presenti in zona, che quelle a disposizione dello stesso ristorante ,che saranno utili per provare a risalire all’identità dei due rapinatori.