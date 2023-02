L’assessore Giuseppe Galasso, in compagnia dei consiglieri della commissione Lavori pubblici del Municipio II, si è recato questa mattina nel giardino Chiara Lubich, a Carrassi, dove è stata riaperta al pubblico l’area giochi centrale in cui è posizionata l’attrezzatura ludica. Il vecchio gioco è stato infatti sostituito con uno nuovo, costituito da un castello composto da diversi scivoli, arrampicate, percorsi interni e altri manufatti ludici. Contestualmente è stata anche collocata la nuova pavimentazione antitrauma, su cui è raffigurato anche l’antico gioco della campana.

“Proseguiamo con la valorizzazione delle aree giochi negli spazi pubblici cittadini – commenta Giuseppe Galasso – e soprattutto, con la diffusione in tutti i quartieri di microzone dedicate ai più piccoli. Su quest’area, in particolare, vi sono anche altre attrezzature riservate a loro, che non sono state interessate da operazioni di manutenzione poiché in buono stato di conservazione e che da oggi risultano potenziate e completate dalla nuova struttura polifunzionale, costituendo così motivo di maggiore attrazione per famiglie e bambini, in quello che possiamo definire come uno degli spazi verdi più graditi ed apprezzati del quartiere”.

Gli interventi, per un importo complessivo di 35mila euro, sono stati realizzati nell’ambito dell’accordo quadro relativo alla manutenzione delle attrezzature ludiche cittadine.