Non la proposta di legge presentata dal consigliere regionale del gruppo Azione, Fabiano Amati, ma una delibera, come dichiarato dall’assessore alla Salute Rocco Palese nel corso della seduta del Consiglio Regionale, che verrà approvata dalla Giunta nelle prossime ore e all’interno della quale sarà costituito un Comitato Etico. Si conclude per il momento così il tanto discusso tema sul fine vita portato avanti dall’associazione Luca Coscione che dal 2002 si batte per il diritto all’eutanasia per i malati terminali e che spinge verso una legge apposita e, soprattutto, chiede tempi certi e brevi per le risposte ai malati.