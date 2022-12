+Europa per la Puglia in vista del Congresso nazionale del prossimo febbraio. L’obiettivo è strutturarsi e radicarsi e per questo il deputato Riccardo Magi è atterrato a Bari per un incontro con i sostenitori pugliesi del partito. Tanti i pilastri su cui si fonda il rilancio del progetto: dall’Europa ai diritti civili e l’ambiente, passando per il sostegno delle nuove generazioni.