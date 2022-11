Sul campo la partita di calcio è terminata 1-1 ma, inevitabilmente, fa notizia soprattutto quello che è accaduto dopo il match tra Como e Bari. Le immagini sono eloquenti: bastonate con le bandiere, calci e pugni insomma uno scontro fisico molto duro tra le tifoserie delle due squadre. Le immagini dei video amatoriali stanno facendo il giro del web e sono anche al vaglio delle forze dell’ordine. L’ipotesi più plausibile, secondo la Questura lombarda, è che circa una cinquantina di tifosi baresi sarebbero stati provocati e poi aggrediti dai tifosi di casa a pochi metri dallo stadio “Senigallia”. Traffico completamente bloccato per circa un’ora dando vita alla rissa ed agli scontri. La situazione è tornata alla normalità a fatica grazie anche all’intervento delle forze dell’ordine che ora indagano sull’accaduto. Tra le due tifoserie non c’erano particolari precedenti per un incrocio che mancava da ben sette anni e la gara non era considerata a rischio. Di certo il grave episodio non rimarrà senza conseguenze.