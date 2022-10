La firma della delega delle imprese beneficiarie dà il via al lavoro del Distretto Agroalimentare di Qualità Puglia Federiciana, un percorso iniziato con il riconoscimento del Distretto da parte della Giunta Regionale nel marzo 2020 e il cui programma è stato oggi definitivamente approvato.

Il distretto conta 119 aziende agricole, 57 in provincia di Foggia, 62 tra Bari e Bat, 40 aziende agroindustriali, 18 in capitanata e 22 tra il barese e la Bat, 33 tra organizzazioni datoriali e associazioni di categoria, gruppi di azione locale, confcooperative, Consorzi di Tutela e valorizzazioni territoriali, strade del vino e dell’olio, proloco e organizzazioni di produttori. La firma da parte delle imprese beneficiare della delega al Distretto consentirà di attivare i finanziamenti per la realizzazione dei progetti e per la valorizzazione dei prodotti del territorio.