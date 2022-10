Una nuova area con grandi novità: l’unità trapianti dell’unità operativa di ematologia raggiunge quota 7 posti letto, di cui 4 per i trapianti allogenici (da donatore) e 3 per trapianti autologhi, ovvero dallo stesso paziente. Sarà possibile quindi eseguire, oltre ai trapianti autologhi, cioè basati sulla reinfusione di cellule staminali ematopoietiche dello stesso paziente, anche i trapianti allogenici, che sfruttano l’utilizzo di cellule staminali ematopoietiche da donatore. La nuova area per il trapianto di midollo è stata inaugurata nell’ambito dell’unità operativa di ematologia, che ora in totale conta 21 posti letto, dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico.