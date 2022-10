La curva dei nuovi casi in Puglia mantiene un andamento al rialzo, ma non si tratta ancora di un’impennata. Secondo i dati di oggi sono 1.271 i nuovi contagi covid a fronte di circa 8.700 tamponi eseguiti. 419 i casi attribuiti alla provincia di Bari, 352 a quella di Lecce, 150 nel foggiano, 122 in provincia di Brindisi e 64 nella Bat. Il totale dei casi da inizio pandemia supera quota 1.480.000. Non si arresta, invece, l’aumento dei decessi: altri 4 nelle ultime 24 ore, e totale dei morti che sale a 9.090. Se da un lato i nuovi casi giornalieri risalgono, la Puglia tiene sul fronte sanitario con 112 pazienti in area non critica, -3 unità rispetto a ieri, e 6 posti letto occupati in terapia intensiva. Dato, quest’ultimo, alquanto stabile da giorni. Anche oggi gli attualmente positivi sono in rialzo e superano quota 12mila. Circa 500 i contagi attivi che si sono aggiunti nelle ultime 24 ore. Rallenta la corsa dei negativizzati, solo 700 nelle ultime 24 ore.