Si aggiornano i dati della pandemia in Puglia. Il bollettino di oggi segnala 360 nuovi casi a fronte di poco più di 4mila tamponi eseguiti, dato in discesa (come di consueto) perché in riferimento alla domenica. 112 i contagi attribuiti alla provincia di Bari, 99 a quella di Lecce, 46 nel tarantino, 40 in provincia di Brindisi, 33 in quella di Foggia e infine 28 nella Bat. La buona notizia arriva dalla conta dei morti giornalieri: zero negli ultimi due giorni, mentre sul fronte ricovero la situazione è piuttosto stabile. 94 i pazienti in area non critica, 7 i posti letto occupati in rianimazione. In leggera risalita gli attualmente positivi che oggi si attestano a 9.397, qualche centinaio in più rispetto al bollettino precedente. I negativizzarti nelle ultime 24 ore sono poco più di 200.