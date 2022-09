Tornano a salire in Puglia gli attualmente positivi nel bollettino epidemiologico diramato dalla regione. Un dato che si mostra in controtendenza rispetto all’andamento delle ultime settimane. Sono 9.312 i contagi attualmente attivi in regione, oltre 200 unità in più rispetto a ieri. Complice il numero dei nuovi casi superiore a quella dei guariti, ma andiamo con ordine. 872 le nuove positività al virus registrate nelle ultime 24 ore a fronte di circa 7.800 tamponi eseguiti. Il tasso di positività è in linea con quello di ieri. 315 i nuovi casi attribuiti alla provincia di Bari, 189 a quella di Lecce, 119 nel foggiano, 108 nel tarantino, infine 85 in provincia di Brindisi e 40 nella Bat. Il totale dei casi da inizio pandemia sale 1.472249. Anche oggi, purtroppo, sono state rilevate altre vittime del virus, 2 secondo i dati giornalieri. Se da un lato gli attualmente positivi sono tornati a salire, sul fronte sanitario la situazione resta piuttosto stabile: 97 i pazienti ricoverati in area non critica degli ospedali covid della Puglia, mentre sono 7 i posti letto occupati in terapia intensiva. Nel saldo complessivo i ricoveri sono scesi di due unità rispetto a ieri. Quanto ai guariti, nelle ultime 24 ore si segnalano poco più di 600 negativizzati.