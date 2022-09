Quattro giornate, dal 19 al 22 settembre, durante le quali il Policlinico di Bari aprirà le porte alla diagnosi precoce dei tumori testa-collo. L’azienda ospedaliero-universitaria ha aderito all’iniziativa MakeSenseCampaign, la campagna europea di educazione e sensibilizzazione alla diagnosi precoce dei tumori del distretto testa-collo, promossa in Italia dall’Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica (AIOCC).

Il carcinoma della testa e del collo è il settimo tumore più comune in Europa, con un’incidenza di circa la metà rispetto al cancro del polmone ma di due volte superiore a quello del collo dell’utero. Solo in Italia infatti, nel 2020, 9.900 persone hanno ricevuto una diagnosi di tumore testa-collo e 4.100 non sono sopravvissute alla malattia (fonte “I numeri del cancro 2021”, AIOM). I controlli avverranno nella fascia oraria dalle 14.30 alle 17.30 previa prenotazione via mail o telefonica.